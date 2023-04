Albert Hofmann Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/EPA/dpa/Archiv up-down up-down Rauschmittel „Psychedelische Revolution“ 80 Jahre nach LSD-Entdeckung Von dpa | 16.04.2023, 09:16 Uhr

Vor 80 Jahren entdeckte ein Chemiker die Wirkung von LSD. Aber der Missbrauch als Freizeitdroge brachte LSD so in Verruf, dass es wissenschaftlich in der Versenkung verschwand. Das ändert sich nun.