Ist seit Donnerstag auf Sylt: Scherbe (21) aus Bonn. FOTO: Pischel 9-Euro-Urlauber auf der Insel Isomatte statt Platte: Diese neuen Gäste erreichen Sylt und | 18.06.2022, 16:51 Uhr Von Inga Kausch Lea Sarah Pischel | 18.06.2022, 16:51 Uhr

Die sogenannten Punker dominierten zuletzt das Straßenbild in Westerland auf Sylt. Seit Freitag tummelt sich in der Friedrichstraße und am Strand noch eine neue Gruppe von 9-Euro-Urlaubern.