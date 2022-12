«Quatsch Comedy Club» Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Abschiedssendung „Quatsch Comedy Club“: Letzte Ausgabe mit Thomas Hermanns Von dpa | 13.12.2022, 02:12 Uhr

Vor 30 Jahren hat Hermanns mit dem ersten „Quatsch Comedy Club“ in Hamburg das US-Konzept der Stand-up-Comedy hierzulande salonfähig gemacht. Jetzt will er das Ruder an jüngere Comedians übergeben.