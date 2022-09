In Begleitung seiner Ehefrau Jill (rechts) verabschiedete sich US-Präsident Joe Biden von Queen Elizabeth II. Foto: dpa/PA Wire/Joe Giddens up-down up-down Trauer um Elizabeth II. US-Präsident Biden erweist verstorbener Queen die letzte Ehre , Kim Patrick von Harling , Sören Becker und | 18.09.2022, 13:57 Uhr | Update vor 33 Min. Von Alexander Barklage Maximilian Matthies | 18.09.2022, 13:57 Uhr | Update vor 33 Min.

US-Präsident Joe Biden hat der verstorbenen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre erwiesen. In Begleitung seiner Ehefrau Jill besuchte Biden am Sonntag in London die Westminster Hall und hielt auf einer Empore inne. Aktuelle Entwicklungen im Liveblog.