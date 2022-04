Queen FOTO: Jonathan Brady Royals Queen sagt erneut Termin ab - Prinz Charles vertritt sie Von dpa | 08.04.2022, 22:27 Uhr | Update vor 19 Min.

Der traditionelle Gottesdienst am Gründonnerstag (14. April) wird dieses Jahr ohne die britische Monarchin gefeiert - diesmal in der St. Georgs-Kapelle in Windsor. prinz Charles springt ein.