Königin Elizabeth II. FOTO: Joe Giddens Royals Queen will Geburtstag auf Landsitz in Sandringham verbringen Von dpa | 20.04.2022, 15:39 Uhr

Ihren Geburtstag am 21. April feiert Elizabeth II. in kleiner privater Runde. Diesmal will sie den Tag auf ihrem Landsitz in Ostengland verbringen. Im Juni stehen dann öffentliche Veranstaltungen an.