Ex-Popstar R. Kelly ist wegen Sex mit Minderjährigen und Anfertigen von Kinderpornografie verurteilt worden. Foto: AFP/Antonio Perez up-down up-down Sex mit Minderjährigen Auf 14-jähriges Mädchen uriniert: Schuldspruch gegen R. Kelly Von dpa, afp | 15.09.2022, 09:57 Uhr

Trotz zahlreicher kursierender Geschichten über Sex mit Minderjährigen schien es jahrzehntelang so, als sei R. Kelly unangreifbar. Doch die Vergangenheit holte den „I believe I can fly“-Sänger schließlich ein.