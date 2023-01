Ein Radfahrer hat am Freitag in Osnabrücks Fußgängerzone einen zweijährigen Jungen umgefahren und verletzt. Symbolfoto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Mutter entsetzt Radfahrer fährt Kleinkind in Fußgängerzone um und will einfach weiterfahren Von Jörg Sanders | 10.01.2023, 08:06 Uhr

Prellungen, Hämatome, Schürfwunden: Ein Radfahrer hat am vergangenen Freitag in Osnabrücks Fußgängerzone einen zweijährigen Jungen umgefahren und verletzt. Passanten stoppten den Flüchtigen, der sich so gar nicht einsichtig gezeigt haben soll.