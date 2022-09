Randale Foto: Jean-Francois Monier/AFP/dpa up-down up-down Kriminalität Randalierer zünden 24 Autos in französischer Provinzstadt an Von dpa | 28.09.2022, 11:44 Uhr

Dutzende Autos gehen in Flammen auf, Zufahrten sind blockiert, Mülltonnen brennen. Ein Großaufgebot der Polizei kämpft gegen die Krawalle in der Stadt an. Nicht das erste Mal in Alençon.