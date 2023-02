Stern auf Walk of Fame für Rapper Ice-T Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa up-down up-down Hollywood Rapper Ice-T enthüllt seinen „Walk of Fame“-Stern Von dpa | 18.02.2023, 08:50 Uhr

In seiner Jugend war er als Kleinkrimineller unterwegs, dann entdeckte er den Hip-Hop für sich und machte sich einen Namen in der Szene. Das wird nun in Hollywood geehrt.