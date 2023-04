«Sam: Ein Sachse» Foto: Yohana Papa Onyango/Disney/dpa up-down up-down Disney+ Rassismus hautnah - Serie aus schwarzer Perspektive Von dpa | 26.04.2023, 12:25 Uhr

Eine fiktionale Disney+-Serie macht Rassismus in Deutschland erlebbar. Sie basiert auf der Lebensgeschichte des ersten schwarzen Polizisten im Osten - in der DDR, in der Wende- und Nachwendezeit.