Explosion in Hochhaus in Ratingen: Verdächtiger gehört zur Prepper-Szene Von dpa | 12.05.2023, 16:13 Uhr

Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen sind Einsatzkräfte gezielt attackiert worden. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft – was über ihn bekannt ist.