Der Band Lauwarm wird kulturelle Aneignung vorgeworfen, weil weiße Mitglieder Reggae spielen und Dreadlocks tragen. FOTO: dpa/Christophe Gateau/Symbolbild up-down up-down Debatte um kulturelle Aneignung Reggae gespielt, Rastas getragen: Band muss Konzert abbrechen Von Ankea Janßen | 27.07.2022, 12:40 Uhr

Die Band Lauwarm muss in der Schweiz einen Auftritt abbrechen. Besuchern missfiel, dass die Musiker Reggae spielen und Dreadlocks tragen. Die Debatte um kulturelle Aneignung erinnert an einen Vorfall in Deutschland.