Kira Duttmeyer ist Polizistin und seit acht Jahren zurück in Neumünster. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Polizei in Schleswig-Holstein „Beleidigungen prallen an meiner Uniform ab“: Das erlebt eine Polizistin auf Streife Von Tilman Wrede | 03.05.2023, 16:10 Uhr

Zirka 30 Mal am Tag wird in Neumünster in Schleswig-Holstein die Polizei gerufen. Unser Kollege war im Streifenwagen dabei und hat den Dienst der Beamten hautnah miterlebt.