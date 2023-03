Beim Erdbeben in der Türkei und in Syrien waren zahlreiche Rettungsteams vor Ort im Einsatz, darunter auch speziell ausgebildete Rettungshunde. Symbolfoto: Imago Images/CTK Photo up-down up-down Erdbeben in der Türkei und Syrien Als Dank: Rettungshunde dürfen nach Erdbebeneinsatz in der Business Class fliegen Von Pia Hinrichs | 10.03.2023, 12:34 Uhr

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines zollte Rettungshunden nach ihrem Einsatz in türkischen Erdbebengebieten einen besonderen Dank – die Vierbeiner erhielten für ihren Rückflug ein Upgrade in die Business Class. Diese herzerwärmenden Bilder kursieren seitdem in den sozialen Medien.