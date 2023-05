Musiker Robbie Williams Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Popstar Robbie Williams: Kunst in Hamburger Hotel hinterlassen Von dpa | 16.05.2023, 16:56 Uhr

Der britische Musiker hat in einem Hamburger Hotel ein selbsterstelltes Bild hinterlassen und an der Wand aufgehängt. Das war im November 2022. Was ist mit dem Kunstwerk nach seiner Abreise passiert?