Prozess Rockerboss Hanebuth in Spanien Anfang 2023 auf Anklagebank Von dpa | 27.04.2022, 15:08 Uhr

Rocker-Boss Frank Hanebuth kommt in Spanien unter anderem wegen Drogenhandels und Zuhälterei auf die Anklagebank. Der Prozess gegen den 57-Jährigen aus Hannover und gegen 46 weitere mutmaßliche Ex-Mitglieder und Helfer der Rockerbande „Hells Angels“ werde am 9. Januar 2023 beginnen, teilte der Nationale Staatsgerichtshof in Madrid am Mittwoch mit.