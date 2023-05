The Who Foto: Rick Guest/Hammerl Kommunikation/Trinifold/dpa up-down up-down The-Who-Sänger Roger Daltrey: „Jede Show könnte die letzte sein“ Von dpa | 21.05.2023, 11:47 Uhr

Erstmals nach sieben Jahren treten The Who wieder in Deutschland auf. Im Juni spielen sie in Berlin mit einem Orchester. Das Konzert auf der Waldbühne könnte für die Rockurgesteine das letzte in Deutschland werden.