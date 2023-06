Beim Besuch im Kolosseum beschädigte ein Tourist das Mauerwerk. Symbolfoto: dpa/Manuel Schwarz up-down up-down Amphitheater in Rom Video: Tourist kratzt Namen seiner Freundin in Wand in Kolosseum Von dpa | 26.06.2023, 17:17 Uhr

Ein Video empört Nutzer in den sozialen Medien – und sogar den italienischen Kulturminister. In dem Clip ist zu sehen, wie ein Tourist mit einem Schlüssel den Namen seiner Freundin in eine Wand des Kolosseums in Rom ritzt. Welche Strafe ihm jetzt droht.