Show RTL-Quiz mit „Bergdoktor" Sigl startet im August Von dpa | 08.07.2022, 10:39 Uhr

Der „Bergdoktor“ wird Showmaster. Premiere ist am 1. August, danach geht es an vier Tagen in der Woche munter weiter mit der Suche nach dem schlausten Menschen der Welt.