Königin Margrethe II. Foto: Fred Lancelot/AP/dpa Monarchie Ruhiges dänisches Thronjubiläum mit Gottesdienst fortgesetzt Von dpa | 11.09.2022, 11:27 Uhr

Dänemarks Königin Margrethe II. hat ihre nachgeholten und nach dem Queen-Tod stark reduzierten Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum mit einem festlichen Gottesdienst fortgesetzt. Vor rund 800 geladenen Gästen in der Frauenkirche von Kopenhagen zeigte sich die 82-Jährige am Sonntagvormittag lächelnd in einem roten Kostüm mit passendem Hut, ehe der vom Kopenhagener Bischof Peter Skov-Jakobsen geleitete Gottesdienst mit Gesang eröffnet wurde.