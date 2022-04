Auf der Bürgerweide vor der Messehalle findet die Osterwiese statt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Brauchtum 400.000 Menschen besuchen Volksfest Osterwiese in Bremen Von dpa | 24.04.2022, 16:59 Uhr | Update vor 40 Min.

Rund 400.000 Menschen haben das Volksfest Bremer Osterwiese besucht. „Die guten Besucherzahlen belegen, dass die Osterwiese 2022 eine gelungene Veranstaltung war und damit ein sehr guter Start in die Saison für Open-Air-Veranstaltungen in Bremen“, teilte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linkspartei) am Sonntag mit.