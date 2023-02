Kubanisch-amerikanische Sängerin Celia Cruz Foto: Lucy Nicholson/epa afp/dpa up-down up-down Gesellschaft Sängerin Celia Cruz bekommt US-Quarter-Münze Von dpa | 09.02.2023, 11:59 Uhr

Die gebürtige Kubanerin ist in den USA als „Queen of Salsa“ berühmt geworden. Kommendes Jahr soll ihr zu Ehren eine 25-Cent-Münze mit ihrem Konterfei in Umlauf gebacht werden.