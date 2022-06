Außenaufnahme des Werks von Barry Callebaut in Wieze. Der Schokoladenhersteller hat die Produktion in der Fabrik nach der Entdeckung von Salmonellen eingestellt. Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa FOTO: NICOLAS MAETERLINCK up-down up-down Belgien Salmonellen in Schoko-Fabrik: Callebaut stoppt Produktion Von dpa | 30.06.2022, 16:34 Uhr | Update vor 34 Min.

Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut liefert seine Produkte zur Weiterverarbeitung an Gewerbekunden. Nun wurden in einem Werk in Wieze Salmonellen gefunden; die Produktion ist eingestellt.