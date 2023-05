Krönung von König Charles III. - Demonstrationen Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa up-down up-down Proteste Scharfe Kritik an Polizeieinsatz gegen Monarchie-Gegner Von dpa | 07.05.2023, 11:58 Uhr

52 Menschen hat die Polizei während der Krönung in London festgenommen. Angesichts der Massen an Schaulustigen klingt das nach einem ruhigen Tag. Für Unmut sorgt aber, wen die Beamten in Gewahrsam nahmen.