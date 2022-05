Ein Stand auf einem Weihnachtsmarkt bietet Süßigkeiten wie Lebkuchenherzen zum Verkauf an. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska Brauchtum Schloss Burg in Solingen holt den Weihnachtsmarkt nach Von dpa | 20.05.2022, 01:33 Uhr

Glühwein und Schlittschuhlaufen im Mai: Auf Schloss Burg in Solingen wird an diesem Wochenende der wegen der Corona-Pandemie abgesagte Weihnachtsmarkt nachgeholt. Von diesem Freitag an bieten rund 60 Händler auf dem ehemaligen Sportplatz in Oberburg Handwerkskunst an - umrahmt von Tannenbäumen und Weihnachtsmusik, wie der Schlossbauverein mitteilte. Auch Schlittschuhlaufen auf einer Kunsteisbahn und Eisstockschießen seien möglich. Für Kinder gibt es bei der „Sommerweihnacht“ Karussells und ein Kasperletheater.