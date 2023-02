Winterwetter in Kalifornien Foto: Jae C. Hong/AP/dpa up-down up-down USA Schnee und Überschwemmungen im sonnenverwöhnten Kalifornien Von dpa | 26.02.2023, 00:20 Uhr

„It Never Rains in Southern California“ heißt ein berühmter Song. Jetzt regnet es dort und in anderen Teilen des US-Bundesstaats aber doch - und nicht nur das: Mancherorts fällt sogar meterhoher Schnee.