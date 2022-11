Schnee in Polen Foto: Czarek Sokolowski up-down up-down Temperaturen weiter eisig Wintereinbruch: Wo es am Wochenende schneien könnte Von Lucie Wittenberg | 17.11.2022, 17:26 Uhr

Die Temperaturen sind in den vergangenen Tagen stetig gefallen. Laut Meteorologen steht der erste Schnee am Wochenende an. Aber nicht überall in Deutschland sollen Flocken fallen.