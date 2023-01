Schnee in Bayern Foto: Davor Knappmeyer/dpa up-down up-down Wetter Schneefall in Bayern - erhebliche Lawinengefahr in den Alpen Von dpa | 21.01.2023, 13:46 Uhr

Der Wintereinbruch mit Neuschnee in bayern birgt in Teilen der Alpen ein erhöhtes Lawinenrisiko. Welche Regionen am meisten betroffen sind.