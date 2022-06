Max Giesinger singt auf einer kleinen Bühne in der DB-Lounge im Hamburger Hauptbahnhof. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Musik „Schnellste Tour“ von Max Giesinger gestartet Von dpa | 01.06.2022, 10:16 Uhr

Sänger Max Giesinger („80 Millionen“) hat am Mittwochmorgen im Hamburger Hauptbahnhof das erste von insgesamt vier Konzerten an nur einem Tag gespielt. „Das ist nicht nur die schnellste Tour der Welt, sondern für mich auch die frühste! Abgesehen vom „Morgenmagazin“ habe ich noch nie so früh irgendwo gesungen“, sagte der Sänger, als er um kurz nach acht Uhr morgens die Bühne betrat.