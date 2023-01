Nord bei Nordwest - Auf der Flucht Foto: Sandra Hoever/NDR/dpa up-down up-down Einschaltquoten Schönemann räumt mit „Nord bei Nordwest“ ab Von dpa | 06.01.2023, 10:32 Uhr

In der ersten Januarwoche wird ordentlich ferngesehen in Deutschland: Zur besten Sendezeit sind am Donnerstag allein bei ARD, ZDF und RTL insgesamt fast 17 Millionen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer gezählt worden.