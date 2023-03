In der Nacht zum Sonntag fielen Schüsse im Kreis Göppingen. Foto: dpa/Julian Rettig up-down up-down Hattenhofen in Baden-Württemberg Polizei: FDP-Politiker wurde durch Fenster seiner Wohnung angeschossen Von dpa | 20.03.2023, 09:29 Uhr | Update vor 33 Min.

In Hattenhofen in Baden-Württemberg ist nach Angaben der Polizei ein FDP-Politiker durch mehrere Schüsse verletzt worden. Die Schüsse seien vermutlich von außen durch ein Fenster abgeben worden, so die Ermittler.