Der Wecker wird sie immer daran erinnern: In der Nacht auf Montag um 0.44 Uhr und 5 Sekunden ist der Blitz in das Haus von Margret und Bernd Borgel eingeschlagen. FOTO: Carsten van Bevern Viele Elektrogeräte zerstört Paar aus Norddeutschland berichtet: So ist es, wenn ein Blitz ins Haus einschlägt Von Carsten van Bevern | 21.06.2022, 09:26 Uhr

Am Montag tobte über der Stadt Lingen im Emsland ein schweres Gewitter. Ein Blitz schlug in das Haus von Margret und Bernd Borgel ein und richtete ein Bild der Zerstörung an – doch das Ehepaar hatte Glück im Unglück.