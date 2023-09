Am Samstagabend Schwerer Achterbahn-Unfall auf dem Oktoberfest: Acht Verletzte Von Alexander Barklage | 17.09.2023, 10:04 Uhr Am Samstag startete das 188. Münchner Oktoberfest. Foto: dpa up-down up-down

Auf dem Oktoberfest sind bei einem Unfall auf einem Fahrgeschäft acht Menschen leicht verletzt worden. Zwei Wagen seien am Samstagabend zusammengestoßen, teilte die Polizei in München am Sonntagmorgen mit.