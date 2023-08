Nach dem schweren Autounfall in Hannover mit drei sofort tödlich Verletzten sind zwei weitere Männer im Krankenhaus gestorben. Ein 20-Jähriger erlag am Dienstagabend seinen Verletzungen, ein 17-Jähriger erlag am Donnerstag, 24. August, im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 21-jähriger Unfallbeteiligter gilt als schwer verletzt und wird ebenfalls im Krankenhaus behandelt, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Befragung des Schwerverletzten zum Unfallhergang im Stadtteil Marienwerder sei bisher nicht möglich gewesen, sagte der Polizeisprecher. Zur Ursache für den Zusammenprall zweier Autos am späten Montagabend gibt es demnach zunächst keine neuen Erkenntnisse. Die fünf Todesopfer sollen obduziert werden, wie der Polizeisprecher ankündigte.

Einsatz war für alle Beteiligten „dramatisch“

Die beiden Autos mit je drei Insassen aus Hannover und Garbsen waren am späten Montagabend auf einer Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen Ermittler davon aus, dass einer der Wagen nach links vom Fahrstreifen abkam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es kurz vor 22 Uhr zum frontalen Zusammenprall. Drei junge Menschen starben noch am Unfallort.

Der 19-jährige Fahrer des einen Wagens und seine gleichaltrige Beifahrerin starben noch am Unfallort. Ein 17-jähriger Mitfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Aus dem zweiten Auto starb ein 21-jähriger Beifahrer ebenfalls noch vor Ort. Der gleichaltrige Fahrer wurde schwer verletzt. Ein 20-jähriger Mitfahrer schwebte in Lebensgefahr - und starb nun im Krankenhaus, der 17-Jährige dann am Donnerstagmorgen

Bei dem Großeinsatz, bei dem die Unfallopfer mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden mussten, hatten die Einsatzkräfte viel Mühe, die Lage vor Ort zu beruhigen. Laut einer Polizeisprecherin waren viele Menschen - darunter größtenteils Angehörige, Freunde und Bekannte - zur Unfallstelle gekommen. „Der Einsatz war für alle dramatisch“, sagte die Sprecherin am Tag nach dem Unfall.