Florian Greller sieht die Gefahr, diskriminiert zu werden. Foto: Andre Havergo up-down up-down „Just Gay“ gegen das Selbstbestimmungsgesetz Florian Greller gründet Verein für schwule Männer – trans Menschen ausgeschlossen Von Schwulissimo | 17.01.2023, 12:00 Uhr

Mit seinem Verein Just Gay will Florian Greller nicht nur einen Ort für schwule Männer schaffen, sondern sich politisch engagieren. Unter anderem will er das neue Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung stoppen.