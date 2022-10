Eric Weinberg wegen Vergewaltigung angeklagt Foto: Christopher Weber/AP/dpa up-down up-down Kriminalität „Scrubs“-Produzent wegen Vergewaltigung angeklagt Von dpa | 06.10.2022, 09:20 Uhr

Der Hollywood-Produzent Eric Weinberg, der an Hit-Serien wie „Scrubs“ und „Californication“ mitwirkte, ist wegen Vergewaltigung und anderen sexuellen Übergriffen angeklagt worden. Gegen den 62-Jährigen liegen Vorwürfe von fünf Frauen vor, die Weinberg zwischen 2014 und 2019 missbraucht haben soll, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch mit.