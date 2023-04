Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc Foto: Denis Charlet/AFP/dpa up-down up-down Notfälle Sechs Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc Von dpa | 10.04.2023, 12:15 Uhr

Bei einem Lawinenabgang in den französischen Alpen sind sechs Menschen gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Gendarmerietrupps für das Hochgebirge in Chamonix. Die Opfer seien auf einer Skitour gewesen. Französischen Medien zufolge starben zwei Guides und vier ihrer Kunden. Der Sender France Bleu berichtete, sie seien zwischen Mitte Zwanzig und Ende Vierzig gewesen und hätten in verschiedenen französischen Städten gewohnt.