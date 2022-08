Der 25-jährige Tobias Dreiseitel aus Bayern wird nach Festival vermisst. FOTO: Polizei up-down up-down 25-Jähriger vermisst Spurlos auf Festival verschwunden: Wo ist Tobias Dreiseitel? Von Daniel Benedict | 09.08.2022, 19:48 Uhr

Am vergangenen Wochenende ist der 25-Jährige Tobias Dreiseitel bei einem Volksfest in Bayern verschwunden. Via Social Media sucht seine Freundin nach dem jungen Mann – 75.000 Follower bangen mit.