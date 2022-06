Ein Gesteinsfund belegt jetzt die Ursachen für das Aussterben der Dinos FOTO: dpa/Lfu/Ulrich Teipel Entdeckung in Bayern Sensationsfund bringt neue Erkenntnisse zum Aussterben der Dinosaurier Von dpa | 13.06.2022, 08:20 Uhr

Gleich zwei einschneidende Ereignisse ereilten die Dinos vor 66 Millionen Jahren, wie Funde an einer abgelegenen Stelle in Bayern nahelegen. Die Entdeckung könnte ein wichtiges Kapitel in den Geschichtsbüchern schreiben.