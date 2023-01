Silvesternacht in Berlin: In der Hauptstadt sind Polizisten und Einsatzkräfte gezielt angegriffen worden. Foto: dpa/Christophe Gateau up-down up-down Angriffe auf Polizei in Berlin „Idioten schießen gezielt mit Pyro“: So dramatisch war die Silvesternacht und | 01.01.2023, 15:49 Uhr Von Maximilian Matthies dpa | 01.01.2023, 15:49 Uhr

Dramatische Silvesternacht in Deutschland: In Leipzig stirbt ein 17-Jähriger nach einem Böller-Unfall, in Berlin werden Einsatzkräfte heftig attackiert. Neue Forderungen nach einem Verbot von Feuerwerk kommen auf.