New Jersey Skurriler Fund: „15 Schubkarren-Ladungen" Nudeln am Bach entdeckt Von afp | 06.05.2023, 09:51 Uhr

Was ist denn da passiert? Das fragen sich aktuell die Bewohner des US-Bundesstaats New Jersey. Bewohner entdeckten pfundweise Spaghetti, Makkaroni und Co. an einem Bach.