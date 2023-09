Mit Sauna und Weinkeller Hamburgs „Klunkerbunker“: So lebt es sich in der Luxus-Seniorenresidenz Augustinum Von Ankea Janßen | 16.09.2023, 06:00 Uhr Direkt an der Elbe thront die Seniorenresidenz Augustinum. Wer hier leben will, braucht ein gut gefülltes Sparkonto. Foto: Augustinum Hamburg up-down up-down

In der Hamburger Seniorenresidenz Augustinum leben 165 Senioren wie in einem Hotel. So auch die Osters. Das Paar hat ganz genaue Vorstellungen von seinem letzten Lebensabschnitt. Elbblick und Weinkeller gehören auch dazu. Das hat natürlich seinen Preis.