Sommer, Sonne, Strand: In einigen Bundesländern stehen die Sommerferien unmittelbar bevor. FOTO: imago-images/blickwinkel Grafik zeigt Beginn und Dauer Sommerferien 2022: So unterschiedlich liegen die Schulferien in den Bundesländern Von Laurenz Blume | 22.06.2022, 18:20 Uhr

Die Sommerferien rücken näher und Eltern in Deutschland planen ihre Urlaube. Dass die Ferien in den einzelnen Bundesländern auf so unterschiedliche Termine fallen, hat besondere Gründe.