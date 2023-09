Zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr erreichte der eine Woche zuvor bereits zum Streamen bei RTL+ verfügbare „Sommerhaus der Stars“-Auftakt 1,60 Millionen vor dem klassischen Fernsehgerät, was 8,0 Prozent Marktanteil entsprach. 2022 waren noch gut 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim TV-Auftakt dabei, 2021 etwa 1,8 Millionen.



Allerdings lief der Beginn der neuen Staffel mit Blick auf die Marktanteile bei den besonders Umworbenen (14- bis 49-Jährige) besser als fast jede Folge der 2022 gezeigten Staffel (nämlich 14,2 Prozent; 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer), wie der Branchendienst DWDL.de am Mittwoch berichtete.



Mit ihren Dienstagsserien gewann die ARD wieder mal das Primetime-Quotenrennen: Erst sahen 3,87 Millionen die Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“, was ab 20.15 Uhr 15,9 Prozent Marktanteil entsprach, dann schauten ab 21.05 Uhr im Schnitt 3,77 Millionen (16,3 Prozent) die Folge 1026 der Krankenhaussoap „In aller Freundschaft“.



Das ZDF erreichte mit der „Terra X History“-Doku „Putin gegen Selenskyj – Wann gibt es endlich Frieden?“ 2,53 Millionen (10,4 Prozent) und mit dem Politmagazin „Frontal“ ab 21 Uhr im Anschluss 2,33 Millionen (10,0 Prozent).



Am späten Abend saß Sahra Wagenknecht wieder in einer Talkshow. Im Schnitt 1,34 Millionen (14,6 Prozent Marktanteil ab 23.15 Uhr) sahen die Politikerin bei „Markus Lanz“ im ZDF; zwei Tage zuvor war die Linkspolitikerin mit Gedanken an eine neue Partei beim ARD-Polittalk „Anne Will“ zu sehen gewesen, was im Schnitt 2,99 Millionen ab 21.45 Uhr verfolgt hatten (auch um die 14 Prozent Marktanteil).



Sat.1 kam mit der US-Krimiserie „Navy CIS“ auf 1,41 Millionen (5,8 Prozent), ZDFneo mit der Krimiwiederholung „München Mord: Die Unterirdischen“ auf 1,22 Millionen (5,1 Prozent) und Vox mit der Dokusoap „Hot oder Schrott – Die Allestester“ auf 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,3 Prozent).



ProSieben fuhr mit der dritten Folge der Spielshow „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ einen Tiefstwert für das Format ein: 600.000 (2,9 Prozent) schalteten ein. Bei Kabel eins kam das 22 Jahre alte Computertrickmärchen „Shrek – Der tollkühne Held“ auf 580.000 Zuschauer (2,5 Prozent).