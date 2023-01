Die spanische Polizei prüft nun den Hintergrund des tödlichen Angriffs in einer Kirche in Algeciras. Foto: imago images/Sabine Gudath up-down up-down Verdächtiger festgenommen Kirchendiener in Spanien mit Machete getötet – weitere Menschen verletzt Von dpa | 25.01.2023, 21:35 Uhr

In einer Kirche in Spanien ist es am Mittwochabend zu einem tödlichen Angriff mit einer Machete gekommen. Weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei prüft einen möglicherweise terroristischen Hintergrund.