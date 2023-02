Vermisste Fünfjährige tot - 19-Jähriger festgenommen Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Kriminalität Spurensuche im Park: Fünfjähriges Mädchen in Berlin tot Von dpa | 21.02.2023, 23:39 Uhr

Am Dienstag wird in Berlin fieberhaft nach einem kleinen Mädchen gesucht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Abend wird die Fünfjährige gefunden - und ein junger Mann festgenommen.