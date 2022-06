ARCHIV - Überdimensionale Nachbildung der «Younghee»-Puppe aus der südkoreanischen Netflix-Serie «Squid Game» in Tokio. Foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa FOTO: RODRIGO REYES MARIN Netflix-Serie „Squid Game“ wird zur Reality-Show Von dpa | 15.06.2022, 10:02 Uhr

In der höchst erfolgreichen südkoreanischen Serie „Squid Game“ treten Menschen in tödlichen Kinderspielen gegeneinander an. Das Spielkonzept soll jetzt in einer Reality-Show bei Netflix umgesetzt werden.