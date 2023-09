Auch Köhlbrandbrücke betroffen Wieder Staugefahr auf der A1 bei Hamburg: Wo es am Wochenende eng werden könnte Von dpa | 01.09.2023, 07:12 Uhr Auf der A1 bei Hamburg kann es am Wochenende mal wieder zu Staus kommen. Foto: Bodo Marks up-down up-down

Autofahrer brauchen am Wochenende auf der A1 bei Hamburg mitunter viel Geduld. Die Bauarbeiten an dem Streckenabschnitt dauern weiter an, besonders in Richtung Norden kann es zu Behinderungen kommen.