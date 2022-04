„Ich wurde kürzlich gefragt, warum wir zusätzlich nicht auch Fleisch- oder Fischgerichte anbieten“, berichtet Ivic. Die Antwort sei schnell klar gewesen: „Ich würde mich in meiner Kreativität einschränken, es mir leicht machen. Ich könnte immer auf das Bekannte, auf einen Hummer, auf ein Stück Fleisch zurückgreifen. So muss ich auf Entdeckungsreise bleiben, so bleibt es spannender.“

Wildsammler seien etwa kürzlich auf das „Tian“ zugekommen und haben Fichtentriebe und andere feine Waldfundstücke für die Küche angeboten. Damit wird nun direkt experimentiert und geschaut, wie sich die hölzernen Aromen aus dem Wald in die Gerichte einbinden lassen.

Dass er selbst Fleischesser ist, nimmt Ivic für seine Arbeit im „Tian“ dabei sogar als Bereicherung wahr: „So muss ich nie Abstriche machen und habe nie das Gefühl, etwas ersetzen zu müssen“, sagt der Spitzenkoch.

Bistro-Ableger in verschiedenen Städten

Apropos Ersatzprodukte. Fünf Jahre ist das „Tian“ nun schon alt. Mittlerweile gibt es zudem zwei Bistro-Ableger in Wien und ein weiteres Bistro-Restaurant am Viktualienmarkt in München. Tofu, Seitan und andere Fleisch-Ersatzprodukte habe es in dieser Zeit auf keiner der Karten gegeben, sagt Paul Ivic. „Diese Produkte haben ihre Berechtigung, ich halte aber nichts davon“, so der Sternekoch. Wenn man schon vegetarisch kocht, dann könne es nicht darum gehen, einen Fleischgeschmack zu imitieren. Das sei inkonsequent. Darüber hinaus handele es sich bei Ersatzprodukten dieser Art meist auch um hoch verarbeitete, denaturierte Lebensmittel. Aber dies sei noch ein ganz anderes Kapitel.

Anstatt auf Ersatzprodukte zu setzen, tüftelt das siebenköpfige Küchenteam immer wieder an neuen Methoden und Kreationen, die besonders viel Eigengeschmack der verwendeten Zutaten aus der vegetarischen Küche auf den Teller bringen. Fonds seien dafür zum Beispiel ganz zentral, sagt Paul Ivic. Pilze, Zwiebeln, Tomaten – all diese Produkte bringen kräftigen Geschmack auf den Teller und bieten sich daher wunderbar als Basis für Gerichte an. Während vegetarische Soßen mit Butter verfeinert werden, greift man bei der veganen Variante zum Öl.

Acht-Gänge-Menü

Wie solch ein Konzept dann auf der Karte aussieht? Der Gast wählt zwischen verschiedenen Gängen – empfohlen wird am Abend ein Acht-Gang-Menü. Eine Kombination aus Feldgurke, Pfirsich und Holunder könnte den Anfang machen. Abendrot, Paprika, Marille und Olive folgen. Im „Zen-Garten“ sorgen Sellerie, Miso-Paste und Yuzu für asiatische Aromen. Mit Eierschwammerl, Favabohne und Fichtentrieben wird es wieder recht heimisch im Zwischengang. Im Hauptgang trifft Kartoffelteig auf eine cremige Sauerkrautfüllung, Äpfel und Lauch. Die Reihe könnte noch lange so weitergehen: Das, was alle Gänge hier vereint, ist eine sehr komponentenreiche Küche mit aufwendigen Soßen (je Soße bis zu zwei Tage Zubereitungszeit), Pasten, Getreide- oder Gemüseteigen und hier und da auch einigen Röstaromen. Auch Fermentation ist eine wichtige und geschmacksintensive Verarbeitungsmethode.

Mit ihrer Bistro-Reihe wollen Christian Halper und Paul Ivic übrigens weiterhin expandieren: Gute vegetarische und vegane Küche soll es bald in immer mehr Städten geben. Für 2017 sind bereits weitere Eröffnungen in Wien geplant. Der Clou: Die Köche, die die Bistros leiten, sollen vorher in der renommierten Restaurantküche bei Paul Ivic gearbeitet haben. „Hier tüfteln wir und probieren immer wieder neue Gerichte aus.“ So soll der „Tian“-Gedanke nach und nach in verschiedene Häuser weitergegeben werden.